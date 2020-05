FCA verteidigt "Hautcreme-Heiko" Herrlich vor Spott und Kritik

Herrlich hatte das Teamhotel des FC Augsburg während des Quarantäne-Trainingslagers des Vereins für einen Einkauf von Zahnpasta und Hautcreme verlassen und damit gegen das DFL-Konzept in der Corona-Krise verstoßen.

Eine Mahnung von Ministerpräsident Söder

"Sollte es mehrere solcher Fälle geben, steht die Liga enorm in der Bewährungsprobe. Ich kann nur mahnen: Das ist kein Spaß", hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kurz darauf gesagt.

BR-Reporter Schmelzer: Häme im Netz "schießt übers Ziel hinaus"

Hohn, Spott, aber auch scharfe Kritik ließen auch nicht lange auf sich warten. Im Netz wurde Herrlich als "Hautcreme-Heiko" verulkt, in der Online-Kommentarspalte der Augsburger Allgemeinen hieß es: "Der FCA ist das Gespött des Tages". BR-Sportreporter Bernd Schmelzer hingegen meint: "Das Ganze, was sich jetzt in den sozialen Netzwerken so hochschaukelt, schießt meines Erachtens deutlich übers Ziel hinaus."

FCA-Manager Reuter: lediglich "gedankenlos"

Mit dem Verzicht auf den Trainerstuhl im Bundesligaspiel in Wolfsburg kam er immerhin einer Intervention der Deutschen Fußball Liga (DFL) zuvor. Diese sei zwar "alles andere als erfreut", warnte Manager Stefan Reuter in der Bild. Aus Sicht des FC Augsburg muss Herrlich aber nicht um seinen Job fürchten. "Es war ein Fehler, aber Heiko hat gegen keinerlei behördliche Vorschriften verstoßen", relativierte Reuter: "Er war mit Mund- und Nasenschutz in einem Supermarkt und hat Abstand gehalten. Härtere Konsequenzen wären völlig überzogen." Und der FCA-Manager betonte, mit dem Fehlverhalten von Hertha-Profi Salomon Kalou sei der Fall überhaupt nicht zu vergleichen, Herrlich sei lediglich "gedankenlos" gewesen.

Schmelzer: "Staatsfeind Nummer eins - völlig überzogen"

Ganz ähnlich sieht es Schmelzer: "Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, weil das ist aus ihm herausgesprudelt", sagt der Sportreporter. Er kennt ihn "seit vielen Jahren, er ist ein unglaublich guter Trainer und ein netter, sehr angenehmer Zeitgenosse und toller Mensch eigentlich". Schmelzer glaubt, der FCA-Coach "wollte irgendetwas lustiges erzählen, einfach mal eine nette Geschichte bringen und das ist ihm rausgerutscht". Den Vergleich mit Kalou sei "zu hoch gegriffen". Und Herrlich "jetzt so hinzustellen, als wäre er der Staatsfeind Nummer eins, das finde ich völlig überzogen", lautet das Fazit des Reporters.