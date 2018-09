FCA überrascht mit 1:1 gegen den Rekordmeister

Augsburgs Trainer Manuel Baum stellte gegen den Rekordmeister statt seinem zuletzt so unglücklich agierenden Torhüter Fabian Giefer den gerade wiedergenesenen Andreas Luthe in den Kasten. Nicht nur der, sondern der gesamte der FC Augsburg machte eine taktisch wirklich gute Partie und holte gegen den Rekordmeister ein 1:1-Unentschieden.

Luthe pariert sicher

In der ersten Halbzeit meisterte Luthe die wenigen Großchancen der Münchner. Wagner scheiterte (41.) zwei Mal innerhalb einer Minute am Augsburger Keeper. Auch Serge Gnabrys Schuss aus 16 Metern lenkte der Torhüter mit den Fingerspitzen um den Pfosten.

"Das ist ein Wahnsinn. Ich wusste erst gar nicht, wer unser Tor geschossen hat. Das sind halt die Geschichten im Fußball: Dass wir in München punkten und Felix bei seinen Bayern das Tor schießt. Unglaublich." FCA-Trainer Manuel Baum

FCB-Führung, Großchancen und der Ausgleich aus dem Nichts

Dann nahm sich Arjen Robben (48.) nach Zuspiel von Serge Gnabry ein Herz und schob den Ball an drei Gegenspielern vorbei in den Augsburger Kasten ein. Direkt im Anschluss schoss Renato Sanches (49.) nach einem schönen Alleingang den Augsburger Keeper an. David Alaba (74.) zwang den FCA-Keeper zu einer Parade. Eine Abseitsstellung von Thomas Müller verhinderte (84.) das 2:0. Als kaum noch jemand glaubte, dass sich die Schwaben aus der Umklammerung retten könnten, schaffte ausgerechnet der ehemalige Münchner Felix Götze (87.) wie aus dem Nichts den Ausgleichstreffer. Manuel Neuer agierte dabei höchst unglücklich, er hatte den Ball fallen gelassen.

"Wir haben heute nicht das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben. Wenn wir einige unserer Chancen nach dem 1:0 nutzen, sieht es anders aus." FCB-Trainer Niko Kovac

20 Minuten Schweigezeit

Wie in den anderen Stadien war es in den ersten 20 Minuten gespenstisch ruhig in der Münchner Arena geblieben. Der Zusammenschluss der Fanszenen hatte zu einem Stimmungsboykott aufgerufen. Dem hatte sich auch das Publikum im Norden der Landeshauptstadt angeschlossen.