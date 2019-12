FCA-Trainer Schmidt feiert in vorweihnachtlicher Klamotte

Zum Tag gepasst hat der Pullover jedenfalls, denn das Augsburger Team beschenkte sich am Samstag in der Fußball-Bundesliga mit drei Punkten zuhause. "Nach einem Heimsieg kann man froh gestimmt sein. Es ist ja Weihnachten, zweiter Advent", sagte Schmidt bei bester Laune. "An der grünen Wand hat man mich fast nicht gesehen", scherzte Schmidt, als er auf das mit Rentieren und Schneeflocken verzierte Kleidungsstück angesprochen wurde.