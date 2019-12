FCA-Trainer Schmidt erwartet "Kracher" gegen Ex-Verein Mainz

Von 2010 bis 2015 war Schmidt Trainer in Mainz - zunächst bei der zweiten Mannschaft, zwischen 2015 und 2017 dann als Chefcoach der Bundesligamannschaft. Die aktuelle Begegnung mit den früheren Vereinskollegen steht aber unter einem anderen Vorzeichen. Seit zweieinhalb Wochen hat dort Achim Beierlorzer kurz nach seiner Beurlaubung beim 1. FC Köln den Trainerposten übernommen. "Ein Trainerwechsel setzt immer neue Kräfte frei. Spieler sind plötzlich in Form und treten plötzlich auf, die zu der Art und Weise passt, die er spielen lassen will", so Schmidt, der sein Team deshalb vor der Partie am Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr/Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen).