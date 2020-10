FCA-Trainer Herrlich nach Erkrankung wieder aktiv

Eineinhalb Wochen Pause, Co-Trainer Metaxas auf der Bank

Herrlich hatte wegen eines Pneumothorax rund eineinhalb Wochen gefehlt. Einige Tage davon verbrachte er in stationärer Behandlung. Der 48-Jährige verpasste so auch das letzte Ligaspiel der Augsburger beim VfL Wolfsburg, Co-Trainer Iraklis Metaxas hatte ihn beim 0:0 an der Seitenlinie vertreten.

Zurück beim Spitzenspiel gegen Leipzig - ohne Zuschauer

Beim Spitzenspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig kann Herrlich wieder auf der Trainerbank Platz nehmen. Auf Grund erhöhter Coronazahlen in der Fuggerstadt sind dann aber keine Zuschauer zugelassen.