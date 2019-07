FCA startet mit Training für neue Saison

Schon am Freitag hatte die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt damit begonnen, sich mit Leistungstests auf die neue Saison vorzubereiten. Jetzt hat das FCA-Team sein erstes öffentliches Training absolviert. In der vergangenen Saison hatten die Augsburger als 15. der Tabelle nur mit viel Mühe den Klassenerhalt geschafft.

Neuzugänge im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt des Auftakt-Trainings standen vier Neuzugänge, an deren Namen man sich wohl noch gewöhnen muss: Noah Sarenren Bazee aus Hannover, Ruben Vargas vom FC Luzern, Florian Niederlechner - ein Oberbayer vom SC Freiburg - und der Brasilianer Iago.

Schmidt: „Da kommen noch zwei bis drei!“

Fünfter Neuzugang ist Mads Pedersen. Der Däne hat zum Trainings-Auftakt gefehlt, weil er nach der U21-Europameisterschaft noch Sonderurlaub hat. Pedersen dürfte nicht der letzte Spieler gewesen sein, den der FCA für die neue Saison verpflichtet hat. Martin Schmidt jedenfalls hat beim Trainings-Auftakt angekündigt: „Da kommen noch zwei bis drei!“

Für den FCA beginnt die neunte Spielzeit am Stück in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei Vize-Meister Borussia Dortmund am 17./18. August. Eine Woche zuvor steht das Pokalspiel beim SC Verl an. Vom 21. bis 28. Juli schwitzen die Augsburger in Tirol im Trainingslager.