FCA-Rekordzugang Ricardo Pepi vor ungewisser Zukunft

Als Ricardo Pepi im Januar 2022 mit viel Medientrubel und dem Label "Rekordtransfer" beim FC Augsburg landete, waren sich beide Seiten einig: Der Wunderknabe aus Texas und der Bundesligist aus der Fuggerstadt - das passt perfekt zusammen. Augsburg sei "das perfekte Umfeld, um viel Spielpraxis auf höchsten Niveau sammeln zu können", sagte Pepi und der Augsburger Manager Stefan Reuter erklärte, warum der Spieler nicht zu Ajax sondern zum FCA ging: "Wir haben ihm eine klare sportliche Perspektive für seine weitere Entwicklung aufzeigen können, die ihn überzeugt hat."

Doch nach einem halben Jahr in Augsburg mangelte es für Pepi sowohl an Spielpraxis als auch an einer klaren Perspektive. Je länger die Vertragsunterschrift her war, desto kürzer wurden die Einsatzzeiten. Und auch der FCA war mit dem Ertrag unzufrieden: kein Tor, keine Vorlage in 16 Einsätzen. Und auch spielerisch wirkte Pepi häufig wie ein Fremdkörper, blieb blass, hatte Probleme, sich zu behaupten. Und so einigte man sich am Ende der Sommer-Transferperiode auf eine Leihe in die niederländische Eredivisie.

"Plan voll aufgegangen" - Pepi blüht in Groningen auf

Beim FC Groningen schlug Pepi direkt ein. In den ersten vier Spielen traf der US-Amerikaner vier Mal, bereitete einen Treffer vor, stand nach seinem Debüt immer in der Startformation und ist mit zehn Toren und vier Vorbereitungen Topscorer in Groningen. "Freut uns. Plan voll aufgegangen", sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen über den 20-Jährigen. "Der Gedanke war, ihm nochmal Zeit zu geben, in einer Liga, die physisch nicht so anspruchsvoll ist wie die Bundesliga, aber trotzdem technisch gut. Wir freuen uns, wenn er bald zurückkommt."

In Augsburg wartet jede Menge Konkurrenz

Doch ob eine Rückkehr im Sommer auch für beide Seiten sinnvoll ist, wird sich zeigen. Während Pepi in Groningen starke Leistungen zeigt, schießen in Augsburg seit dieser Saison die Neuzugänge Mergim Berisha und Ermedin Demirovic die Tore. Im Winter kam mit Dion Beljo, Kelvin Yeboah und Irvin Cardona weitere Konkurrenz auf der Mittelstürmer-Position hinzu.

Mit der Spielpraxis wird es also nicht unbedingt leichter - zumindest, wenn Pepi am Ende seiner Leihe in seiner Entwicklung nicht deutlich vorangekommen ist. Denn so gut Maaßen in seiner ersten Saison mit jungen Spielern zurechtkommt, ihnen Einsatzzeit gewährt und sie fördert - der FCA kann sich kein Langzeit-Projekt leisten. Jedes Spiel, jeder Punkt ist wichtig.

"Möchte mit Augsburg in Champions League spielen"

Wie genau Pepi eingebunden werden soll, ist deshalb auch Maaßen noch nicht klar: "Das muss man schauen. Wir spielen jetzt erstmal die Saison zu Ende. Aber der Plan war schon, dass er nach Holland geht, sich dort gut entwickelt, Tore schießt und uns dann in der nächsten Saison hilft." Der Sommer wird also interessant für Pepi. Er muss seinem Trainer beweisen, dass er auf ihn zählen kann.

Aber auch Maaßen muss ihm das Gefühl geben, dass er eine echte Chance hat. Denn Pepi ist in den Niederlanden begehrt. Zahlreiche Top-Vereine, darunter die PSV Eindhoven, bemühen sich um das Talent aus den USA. Doch es wäre ja nicht das erste Mal, dass sich Pepi gegen namenhafte Konkurrenz und für den FCA entscheidet. Und vielleicht geht ja sogar irgendwann der Wunsch in Erfüllung, den er als 18-Jähriger bei seiner Ankunft beim FCA formulierte: "Ich habe einen Traum: Ich möchte mit Augsburg in der Champions League spielen."