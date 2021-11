FCA-Profi Dorsch: "Wir zeigen eine immer bessere Leistung!"

Niklas Dorsch kickt seit der aktuellen Saison beim FC Augsburg. Nach zuletzt vier Punkten aus den letzten beiden Bundesliga-Spielen gegen den FC Bayern München (2:1) und bei Hertha BSC Berlin (1:1) zeigte sich der 23-Jährige optimistisch bei "Blickpunkt Sport".

"Ich merke, dass es immer besser wird, dass wir als Mannschaft immer besser zusammenfinden, dass die Spieler, die verletzt waren oder krankheitsbedingt ausgefallen sind, zurückkommen und wir als Mannschaft zusammenwachsen und immer bessere Leistung zeigen." Niklas Dorsch

Hohe Ansprüche an die eigene Leistung

Der defensive Mittelfeldspieler stellt extrem hohe Ansprüche an sich selbst, verweist aber darauf, dass er sich dessen bewusst ist, dass es sein Premierenjahr in der Bundesliga ist. "Ich weiß, dass ich aus Belgien komme und die Liga in Belgien mit Sicherheit nicht das Niveau der Bundesliga hat", so Dorsch. Er räumt ein, dass es zu Beginn schwer für ihn war, betont aber, dass er so schnell wie möglich zeigen möchte, was er kann. "

Als U21-Europameister zu den Schwaben

Im Sommer holte Dorsch mit der U21 den Europameister-Titel, wurde Anfang Juli von Trainer Stefan Kuntz in den Kader der deutschen Auswahl für das Fußballturnier der Olympischen Sommerspiele berufen. Aufgrund des Wechsels zum FCA verzichtete der 23-Jährige aber auf die Teilnahme, um die Saisonvorbereitung mit seinem neuen Verein zu absolvieren. "Zu dem Zeitpunkt war es eine extrem schwierige Entscheidung für mich." Ihm war klar, dass die nächsten und wichtigsten Jahre seiner Karriere in Augsburg stattfinden werden, deshalb wollte er "von Tag eins ein wichtiger Baustein in diesem System sein".