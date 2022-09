FCA-Präsident Krapf über Zusammenhalt und Thomas Tuchel

Von 2002 bis 2006 war Markus Krapf Geschäftsführer des FC Augsburg – Leiter des damals noch im Aufbau befindlichen Nachwuchsleistungszentrums, war Thomas Tuchel. Zwei Jahre lang saßen beide Seite an Seite in einem Büro der alten Geschäftsstelle an der Donauwörther Straße. Seit Dienstag ist Krapf neuer Präsident des FC Augsburg, einen Tag später wurde Tuchel beim FC Chelsea als Trainer entlassen. Trotzdem werde der Krumbacher auf absehbare Zeit nicht Trainer bei seinem Heimatverein, verrät Krapf im BR-Interview mit einem Lächeln: "Thomas Tuchel als Trainer beim FCA zu sehen, das käme einer Sensation gleich. Das wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit nicht passieren." Außerdem sei man, trotz des schlechten Saisonstarts mit der Arbeit von Neu-Trainer Enrico Maaßen sehr zufrieden.

FCA-Präsident kein Albtraum-Job

Markus Krapf beschreibt sich selbst im Bayern1-Interview als "kommunikativ – offen – ehrlich und authentisch". Eigenschaften die er von einem Präsidenten erwarte und die die Fans von ihm erwarten könnten. Außerdem sei er Augsburger mit "rot-grün-weißem Herz" und die Aufgabe als Präsident daher alles andere als ein Albtraum: "Das kann kein Albtraum sein, wenn man einer von 18 Präsidenten in der Fußball-Bundesliga ist. Das ist für mich eine absolute Herzensangelegenheit."

Kneipe "Ja" – Podcast "Nein"

Seinen FCA-Podcast "Feuer und Flamme" soll es künftig zwar nicht mehr geben, seine Tätigkeit als Redaktionsleiter des Stadtmagazins "Neue Szene" will der gelernte Journalist aber beibehalten: "Ich bin weiterhin Journalist, halte mich aber künftig aus der Sportberichterstattung rund um den FCA raus." In seiner Fußball-Kultur-Kneipe "11er" wird Krapf aber weiterhin hinter dem Tresen stehen und intensiv über seinen Verein diskutieren: "Das mache ich sehr gern und da weiß ich auch als Präsident mit wem ich was besprechen kann und soll."

Verein durchlebt turbulente Zeiten

Gesprächsbedarf besteht in jedem Fall, der FC Augsburg durchlebt gerade äußerst turbulente Zeiten: Neben der sportlichen Talfahrt droht auch der Bruch mit den Anhängern. Bayern1-Hörer Claus-Dieter Hiemer aus Türkheim im Unterallgäu äußerte auf "Mittags in Schwaben" deutliche Kritik: "Niederlagen werden zu oft schöngeredet. Bei uns auf der Südtribüne sind viele Dauerkarteninhaber seit 12 Jahren - seit dem Aufstieg. Bis vor kurzem waren viele noch unkritisch oder zuversichtlich. Inzwischen schimpfen aber alle. Nach den bisherigen Spielen fehlt die Hoffnung."

Gibt nichts schönzureden

Eine Kritik, die der neue Präsident annimmt. Ein Pfeifkonzert wie vergangenen Sonntag nach der 0:2-Heimniederlage gegen Hertha BSC Berlin habe auch Krapf in 21 Jahren als Fan beim FCA nicht erlebt: "Es gibt aktuell nichts schön zu reden. So wie die Niederlage am Sonntag zustande gekommen ist – und auch einige Niederlagen schon davor - das verzeiht der Augsburger nicht. Der Augsburger möchte sehen, dass die Jungs zumindest Gras fressen und alles dafür geben und sich gegen die Niederlage stellen."

Zusammenhalt nicht nur im Vereinslied gefragt

Gleichzeitig richtet der 50-Jährige einen Appell an die Fans: "Wenn wir alle zusammenhalten und der Mannschaft das Gefühl geben, dass wir an sie glauben und das Pfeifen noch ein bisschen zurückstellen, dann hilft das der Mannschaft und dann wird der FCA auch in dieser Saison nicht aus der Bundesliga absteigen." Der Zusammenhalt, den er selbst als Hobby-Musiker im Vereinslied besingt, müsse daher schleunigst gestärkt werden.

Mitgliederabend zum Start der Präsidentschaft

Bei einem Mitgliederabend am kommenden Dienstag will sich Markus Krapf den Mitgliedern als neuer Präsident vorstellen und über die Sorgen der Anhänger diskutieren.