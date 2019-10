FCA-Manager Stefan Reuter im Blickpunkt-Sport-Talk

Der Punktgewinn gegen den deutschen Rekordmeister war der erhoffte Befreiungsschlag für die Schwaben: "Es war extrem wichtig, dass die Mannschaft für eine sehr engagierte Leistung belohnt wurde", betonte Stefan Reuter im Gespräch mit Moderator Markus Othmer. "Wir werden nur funktionieren und erfolgreich sein können, wenn wir kompakt sind, wenn wir geschlossen sind und wenn wir sehr leidenschaftlich spielen - das hat man gestern gesehen. Und das ist natürlich das, was wir in den nächsten Wochen erwarten", so der FCA-Manager weiter. Er fordert, "die Konstanz reinzukriegen und das Woche für Woche abzurufen - mit dem gleichen Engagement, Willen und der Leidenschaft" wie gegen die Münchner.

Rückendeckung für Coach Martin Schmidt

Trotz des schwachen Saisonstarts mit nur sechs Punkten aus acht Spielen ist Reuter von Trainer Martin Schmidt überzeugt: "Er hat klare Vorstellungen, wie du als Mannschaft funktionieren musst, wie du das aufbaust, wie du verschiebst. Nur wenn du zwölf neue Spieler hast, dann braucht es auch, bis die Automatismen funktionieren."

Einige Spieler wollten vor der Saison weg, beispielsweise Philipp Max, dessen Transfer hat nicht geklappt hat. Reuter stellt fest: "Jetzt hat er sich wieder fokussiert auf die Trainingsarbeit, auf die Mannschaft. Er ist positiv und das ist das Entscheidende."

"Es gibt Schlimmeres, als beim FC Augsburg zu spielen!" Manager Stefan Reuter