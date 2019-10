FCA-Manager Reuter setzt weiter auf Trainer Schmidt

"Wir müssen alles tun, damit wir wieder den FCA-Geist reinbringen", forderte Reuter via Augsburger Allgemeine vor den nächsten schweren Aufgaben in der Liga gegen Bayern München, beim VfL Wolfsburg und gegen Schalke 04.

Bislang ist es Schmidt, der die Augsburger im April von Manuel Baum übernommen hatte, nicht gelungen die Leistungskurve konstant nach oben zu bringen. In 14 Pflichtspielen unter seiner Regie kamen die Schwaben bislang nur auf drei Siege. In der aktuellen Tabelle stehen nach dem siebten Spieltag fünf Punkte und Platz 14 zu Buche.

Reuter wundert sich über Auftreten des Teams

Reuter traut es seinem Trainer dennoch zu, das Team wieder auf Kurs zu bringen: "Er hat es schon unter Beweis gestellt, dass er sich das mit der Mannschaft erarbeiten kann." Aber in Gladbach seien viele Dinge nicht zu sehen gewesen, "die du brauchst, um erfolgreich dagegen zuhalten", so Reuter. Der 52-Jährige wollte den Auftritt der Mannschaft in Gladbach aber nicht schönreden. "Man macht sich Gedanken, wie so ein Auftreten zustande kommen kann", sagte der Geschäftsführer Sport, "das ist schwer zu erklären. Als Spieler habe ich so etwas auch schon erlebt, dass man überhaupt nicht ins Spiel kommt. Aber in Gladbach waren sämtliche Basics nicht vorhanden."