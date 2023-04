FCA: Maaßen will "so schnell wie möglich Sack zumachen“

Der FCA mag es spannend im Kampf um den Klassenerhalt. In den letzten drei Bundesliga-Saisons sicherten sich die Schwaben jeweils erst am 33. Spieltag den Klassenerhalt.

Am Wochenende steht mit dem Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt "erst" der 30. Spieltag an. Doch FCA-Trainer Enrico Maaßen will "so schnell wie möglich den Sack zumachen“.

Aktueller Spieltag und Tabelle der Fußball-Bundesliga

Sieglos - Misere

Denn nach einem starken Start ins Jahr 2023 mit vier Heimsiegen in Folge sind die Augsburger nun schon seit sechs Spielen in der Liga sieglos. In Frankfurt sollen nun drei Punkte her.

In der Hinrunde setzte es eine 1:2-Niederlage gegen die Eintracht. Doch die Adler sind aktuell im Sinkflug. Seit acht Spielen will Frankfurt kein Sieg mehr gelingen. Vergangenes Wochenende wurden die Hessen in Dortmund abgefertigt (0:4). Doch unterschätzen will Maaßen die Frankfurter nicht. Er sieht in Frankfurt eine Mannschaft "die enorm viel individuelle Qualität hat, aber in den letzten Spielen viel Abschlusspech hatte“.

Verspielte Führungen

Das Stichwort "Abschluss" ist auch beim FCA ein großes Thema. Die Mannschaft gab in dieser Saison nach eigener Führung bislang 23 Punkte ab und verspielte somit so oft wie kein anderes Team in der Bundesliga ihre Führung.

Das Spiel gegen den VfB Stuttgart am letzten Spieltag ist nur ein Sinnbild davon. Nach einer frühen Führung in der 8. Minute glich der VfB in der 78. Minute noch aus. Trainer Maaßen sieht das nicht nur als "brutal ärgerlich", sondern auch als "großen Entwicklungspunkt für uns, dass wir dranbleiben, gierig bleiben, das zweite Tor schießen".

Der FCA hatte laut Maaßen in den letzten Spielen trotz ausbleibender Siege "gute Phasen". Ziel sei es jedoch die "guten Phasen länger zu gestalten". Neben einer konsequenten Verteidigung fehle oftmals auch die Wucht und Offensiv-Power in der zweiten Halbzeit.

Berisha fehlt weiter

Nach einigen Ausfällen kann Maaßen immerhin fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Ein Dämpfer: Der verletzte Top-Scorer Mërgim Berisha ist noch nicht einsatzbereit.

Trotzdem fährt Maaßen zuversichtlich nach Frankfurt: "Wir sind auf einem ordentlichen Weg. Es ist eine Qualität, wie eng jedes Spiel bei uns ist."

Hartes Restprogramm

Den Klassenerhalt kann der FCA am Wochenende noch nicht fix absichern. Doch drei Punkte in Frankfurt könnten ein wichtiges Polster in Richtung der Abstiegsplätze sein. Das Restprogramm ist knackig. Unter anderem warten noch der BVB und Union Berlin auf die Augsburger.

Vielleicht kann der FC Augsburg dabei von seiner Kellererfahrung profitieren. Die Schwaben sind übrigens in ihrer Vereinsgeschichte noch nie aus der Bundesliga abgestiegen. Der erstmalige Aufstieg gelang aber auch erst 2011.