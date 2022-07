FCA: Maaßen übt sich bei der Saisonvorbereitung in Geduld

Der FC Augsburg bereitet sich akribisch auf die bevorstehende Bundesliga-Saison vor. Unter der Leitung ihres neuen Trainers Enrico Maaßen arbeiten die Schwaben an ihrer Athletik und Dynamik und studieren diverse Bewegungsabläufe und Laufwege ein. Neue Spieler müssen integriert werden.

Dass der 38-Jährige kein hektischer Typ ist und die Sache eher ruhig angeht, ist im Training eindeutig erkennbar. "Grundsätzlich versuche ich das schon sehr sachlich zu lösen. Es gibt bestimmt mal Momente, wo man lauter wird. Das muss auch so sein, aber grundsätzlich bin ich eher ein sachlicher Typ", sagt er selbst über sich.

Im Fokus: Chancenverwertung und Defensive

Maaßen wird verstärkt an der Chancenverwertung arbeiten lassen, die neben den vielen Gegentoren das Manko der vergangenen Saison war. Generell lässt er hinten gerne Dreierkette spielen, will aber flexibel bleiben. Im Spiel nach vorne sollen die Augsburger ihre Fans begeistern: "Mit dem Ball haben wir eine klare Idee, von der wir uns wenig abbringen lassen!" Bis alles reibungslos läuft, braucht Maaßen aber noch etwas Geduld.

Aber immerhin konnte die Mannschaft die Testspiele unter seiner Leitung für sich entscheiden: Erst gewann der FCA 5:0 gegen den TSV Schwaben Augsburg, dann 5:0 gegen den Regionalligisten VfB Eichstätt. Das dritte Testspiel der Vorbereitung absolviert der FC Augsburg wieder in der Region Bayerisch-Schwaben: Am kommenden Freitag (8. Juli) ist der Klub zu Gast in Zusmarshausen und trifft auf Zweitligist SV Sandhausen.

Trainingslager in Österreich

Anschließend geht es für die Fuggerstädter ins Trainingslager in die Alpen. Im österreichischen Scheffau (10. bis 18. Juli) werden nochmal zwei Testspiele ausgetragen.

Erstes Saison-Pflichtspiel am 31. Juli im DFB-Pokal

Das erste Pflichtspiel der Saison 2022/23 bestreitet das Team von Maaßen am Sonntag, 31. Juli im DFB-Pokal in Niedersachsen beim TuS Blau-Weiß Lohne. Am Samstag, 6. August startet der FCA in der Bundesliga gegen den SC Freiburg.