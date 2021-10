FCA in der Krise: "Systematisch das Fußballspielen abgewöhnt"

"Wir haben uns systematisch das Fußballspielen abgewöhnt in den letzten zwei, drei Jahren", schimpfte Präsident Hofmann bei der FCA-Jahreshauptversammlung in dieser Woche. Und überhaupt: "Wenn man fünf Trainer in fünf Jahren hat, hat man ganz sicher auch nicht alles richtiggemacht."

Trainer Weinzierl trotz magerer Ausbeute noch fest im Sattel

Den aktuellen Trainer Markus Weinzierl schloss Hofmann bei seiner Abrechnung dagegen ausdrücklich aus. Er sei "ausgesprochen froh, dass Markus Weinzierl wieder hier ist, auch wenn es die Tabelle noch nicht zeigt", sagte er. Weinzierl, der beim FCA von 2012 bis 2016 eine erfolgreiche Ära prägte, sei "ein erstklassiger Trainer und ein Mensch, der zu Augsburg passt". Das Problem dabei: Der Coach hat in seiner nun knapp sechsmonatigen zweiten Amtszeit noch nicht den Beweis erbracht, den FCA erneut aus der Krise und den Niederungen der Liga führen zu können.

Weinzierl ist "gierig" auf Punkte in Mainz

Diesen Arbeitsnachweis will der Trainer jetzt beim Gastspiel (22.10.2021, 20.30 Uhr, Radio-Livereportage) beim FSV Mainz 05 abliefern. "Wir brauchen Erfolgserlebnisse und Punkte, jetzt schon in Mainz", lautet die Vorgabe. Der Trainer fordert: "Wir müssen wieder gieriger werden - und nicht passiv und ängstlich agieren". Besonders bei einer Führung dürfe sein Team nicht "in den Verwaltungsmodus wechseln", sagte der 46-Jährige.

Warnung vor gestiegener Erwartungshaltung

Zugleich bat Weinzierl um Geduld. "Das ist ein weiter Weg, das bekommst du nicht von heute auf morgen aus der Mannschaft raus", sagte er. Ein Problem sei nach elf Jahren in Folge in der Bundesliga auch die gestiegene Erwartungshaltung: "Wir sind ambitioniert, hinken diesen Ambitionen aber hinterher. Man muss den Leuten erklären, dass wir einen kleinen Etat haben und oft Außenseiter sind."

Bisher nur vier FCA-Treffer, aber 14 Gegentore

Der FCA liegt mit mageren sechs Punkten aus acht Spielen bei nur einem Sieg auf dem Abstiegs-Relegationsplatz 16. Unter Weinzierl gab es in elf Ligaspielen bisher nur zwei Erfolge, aber sechs Niederlagen. Bedenklich ist auch der Blick auf die Tordifferenz. Die Abwehr hat sich bereits 14 Gegentore eingefangen. Den Schwaben selbst gelangen in dieser Spielzeit gerade einmal vier Treffer, damit verfügt Augsburg neben Bielefeld über die schlechteste Abschlussquote der Liga. Aber das soll sich ja laut Weinzierl bereits gegen Mainz ändern.