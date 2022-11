FCA im Abstiegskampf - Trainer Maaßen: "Brauchen mehr Konstanz"

Maaßen hebt die Mentalität seiner Mannschaft hervor

Trainer Enrico Maaßen sieht die Situation nicht so dramatisch wie sein Torwart. "Natürlich wären wir gerne mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gegangen", sagte er in der Sendung Blickpunkt Sport im BR Fernsehen am Sonntagabend. "Wenn wir 18 Punkte vollgemacht hätten, dann hätten wir von einer guten Runde gesprochen. Und so müssen wir sagen, der Weg ist der richtige, trotzdem haben die Ergebnisse nicht immer gestimmt."

Aber gerade das 2:2 bei Union Berlin vor der Niederlage gegen Bochum gebe Hoffnung auf die Rückrunde. Es habe nicht viele Mannschaften gegeben, die in Berlin nach zwei Rückständen jeweils zurückkamen. "Das zeigt die Mentalität, die das Team hat."

"Die Liga ist in diesem Jahr wahnsinnig eng"

Trotzdem bemerkt er die verschärfte Tabellenlage, Augsburg ist zwar 14., doch der VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz lauert mit 14 Punkten und Bochum als 17. einen Zähler dahinter. "Die Liga ist in diesem Jahr wahnsinnig eng, wahnsinnig ausgeglichen. Es gibt viele starke Mannschaften, aber viele Mannschaften auch ums herum. Wichtig ist, dass man jetzt gut analysiert."

Drei Augsburger WM-Fahrer - Rest kann trainieren

Mehr als zwei Monate haben die Augsburger in der WM-Pause Zeit, ehe sie zurück in den Ligaspielbetrieb müssen. In Eduardo Vargas (Schweiz), Carlos Gruezo (Ecuador) und Robert Gumny (Polen) stellt der FCA zwar drei WM-Fahrer, der Rest kann aber daheim in Schwaben trainieren beziehungsweise aus Verletzungen zurückkehren.

Erste Schlüsse hat Maaßen bereits aus den 15 Spielen gezogen: "Wir können richtig Wucht entfachen, wir können Tore schießen, aber wir müssen noch disziplinierter, noch verantwortungsbewusster verteidigen, in Stuttgart auch mal einen Punkt mitnehmen." Dort gingen die Augsburger beim Stand von 1:1 auf die eigene Führung und fingen sich per Konter das 1:2. "Entwicklungspunkt: Wir brauchen ein Stück weit mehr Konstanz und müssen uns dann auch mal mit einem Punkt zufrieden geben."