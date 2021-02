FCA: Herrlich hofft auf mehr Torgefahr

Herrlich setzt in die Winter-Leihgabe von Borussia Mönchengladbach große Hoffnungen. Der Mittelfeldspieler habe in den ersten Trainingseinheiten einen sehr guten Eindruck hinterlassen und sei im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/"Heute im Stadion berichtet live in Einblendungen) "eine Option" - womöglich sogar für die Startformation. "Wir hoffen auf mehr Torgefahr durch ihn", sagte Herrlich über den 23 Jahre alten Slowaken.

Finnbogason fällt weiterhin aus

Benes könnte im Mittelfeld an der Seite von Routinier Tobias Strobl auflaufen, den er aus gemeinsamen Gladbacher Zeiten kennt. Fraglich beim FCA ist ein Einsatz des angeschlagenen Brasilianers Iago. Im Angriff fällt Alfred Finnbogason weiterhin aus.