FCA-Geschäftsführer Ströll: Geisterspiele nicht verhältnismäßig

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll hat die Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, bis Jahresende wieder Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga durchzusetzen, kritisiert. "Geisterspiele finde ich nicht verhältnismäßig, weil wir den Infektionsschutz unter den bisherigen Voraussetzungen und den bestehenden Hygienekonzepten, die weltweit als vorbildlich eingestuft werden, gut umsetzen können", teilte der Geschäftsführer von Bundesligist FC Augsburg am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit.

Söder hatte am Dienstag vorgeschlagen, die kommenden Spieltage auf Zuschauer in den Profi-Ligen zu verzichten. "Wir versuchen, das nochmal deutschlandweit umzusetzen, wir würden aber in Bayern da an der Stelle auch einen Alleingang machen", so Söder.

Ströll beklagt "Fehlverhalten von politischen Verantwortungsträgern"

Ströll bezweifelt die Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen. "Wenn Geisterspiele angeordnet werden, gehen die Fans in die Kneipen oder treffen sich ohne Maske privat in geschlossenen Räumen", entgegnete der 37-Jährige. "Es ist für viele nicht mehr nachvollziehbar, dass bestimmte Bereiche des Lebens das Fehlverhalten von politischen Verantwortungsträgern jetzt ausbaden sollen."

Aufgrund der stark gestiegenen Infektionszahlen sei es nachvollziehbar, dass die Zuschauerkapazität reduziert werden müsste. Dennoch würden sich Zuschauer im Freiluftstadion und Infektionsschutz nicht grundsätzlich ausschließen. "Wir sind überzeugt, dass es einen umsetzbaren Weg zwischen ausverkauftem Stadion und Geisterspielen gibt", sagte Ströll.

Jahn-Vorstandsvorsitzender mit Kritik und Verständnis

Auch Hans Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg, hält die Maßnahme für wenig effektiv. "Man muss objektiv sagen, dass Fußballstadien nicht der Pandemie-Treiber sind. Das ist auch nachweislich so", sagte er.

Doch Rothammer hat mehr Verständnis für die Maßnahmen als sein Augsburger Kollege: "Man muss es einfach so akzeptieren, wie es ist. Ich denke, dass die Signalwirkung, die damit verbunden ist, eine entscheidende ist", sagte Rothammer und führte weiter aus: "Ich glaube nicht, dass bei 25-prozentiger Stadionauslastung eine hohe Ansteckungsgefahr herrscht. Nichtsdestotrotz ist der Fußball von hohem öffentlichen Interesse. Ich kann verstehen, dass 50.000 Zuschauer im Stadion nicht zur Stimmung der Zeit passen."

Stilz wirbt für Corona-Impfung

Anschließend appellierte er an die Fans, sich impfen zu lassen, um solchen Maßnahmen in Zukunft vorzubeugen: "Man sieht, dass in anderen Ländern, in denen die Impfquote höher ist, die wesentlichen Probleme schon beseitigt sind."

Der Vorstandsvorsitzende des SSV hofft noch immer, dass die Geisterspiele trotz den Ankündigungen von Söder letztendlich doch nicht Realität werden. Andernfalls hoffe er, dass er spätestens beim ersten Heimspiel im neuen Jahr (23. Januar gegen Kiel) wieder Zuschauer begrüßen könne: "Die Geisterspiele tun uns natürlich weh. Bei uns sind die Fans einfach der zwölfte Spieler - vermutlich mehr als bei anderen Vereinen."