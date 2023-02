FC Augsburg entscheidet Abstiegsduell kurz vor Schluss

Die Fuggerstädter, die zuletzt zwei Heimsiege in Serie feiern konnten, gingen die Partie offensiv an und erzielten bereits nach acht Minuten den vermeintlichen Führungstreffer durch Arne Engels. Doch dem Winterneuzugang sprang der Ball vor seinem Schuss von der Strafraumgrenze an die Hand, sodass Schiedsrichter Patrick Ittrich das Tor zurücknehmen musste. Ansonsten fiel der erste Durchgang durch Zweikämpfe im Mittelfeld und wenig Strafraumsituationen auf.