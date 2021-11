FCA-Coach Weinzierl: Gegen FC Bayern einen "Sahnetag" erwischen

Vor dem ungleichen Duell des FC Augsburg gegen Ligaprimus FC Bayern glaubt der Tabellen-16. aus Schwaben an eine kleine Chance. "In zehn Spielen gewinnt neunmal Bayern München, wir brauchen einen Sahnetag," sagt Coach Markus Weinzierl. Auch wenn der Gegner übermächtig scheint ist das Ziel "zu punkten - und es ist auch möglich zu gewinnen. Wir haben es schon zweimal geschafft in meiner Zeit."

Im April 2014 gelang in Weinzierls erster Amtszeit bei den Schwaben der einzige Heimsieg gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister, im Mai 2015 glückte sogar ein Auswärtserfolg (je 1:0). Weinzierl für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/Radio-Livereportage auf BR24 Sport) das nötige Rezept schon bereitgelegt: "Wir müssen mutig sein, von Anfang an hellwach und ihnen den Spaß am Fußball nehmen. Wir müssen eklig sein und Bayern München einen Fight abliefern."

Torwart Gikiewicz: "Das ist ein geiles Spiel"

Auf den Schlagabtausch ist die Vorfreude schon riesig: "Freitagabend zu Hause gegen Bayern München, es gibt nichts Schöneres", schwärmt der Coach. Torwart Rafael Gikiewicz will dafür alles geben: "Das ist ein geiles Spiel, wir haben nichts zu verlieren." Auf dem Weg zum Erfolg will er jeden Ball von seinem polnischen Landsmann Robert Lewandowski "halten - und auch von den anderen."

Die Probleme seines Berufskollegen Julian Nagelsmann, der bislang mehrere ungeimpfte Spieler nicht mit ins Teamhotel nehmen darf, nimmt Weinzierl mit Humor zur Kenntnis: "Wichtig ist, dass er sie ins Stadion bringt. Das wird er schaffen." Dort hofft er, dass bei den Fans trotz 2G und Maskenpflicht "der Funke überspringt und es unter der Maske warm wird."

Weinzierl überzeugt das der FCA seine Ziele erreicht

Nach nur einem Sieg in den jüngsten sieben Pflichtspielen samt Pokal-Aus durchlaufe der Tabellen-16. aber "eine schwierige Phase", bekannte Weinzierl. Er sei aber "100-prozentig davon überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen". Positiv stimmt ihn die Personalsituation. Jeff Gouweleeuw und Reece Oxford seien "voll einsatzfähig".

Hinter dem Einsatz von Iago (Handverletzung) stehe noch ein Fragezeichen, mit Florian Niederlechner (Mittelfußprellung) rechnet Weinzierl eher nicht. Ein gutes Ergebnis soll auch Manager Stefan Reuter nach seinem positiven Corona-Test in der Quarantäne aufmuntern. "Wir werden versuchen, dass wir ihm vor dem Fernseher eine gute Leistung präsentieren", sagte Weinzierl.