FCA-Coach Maaßen: "Werden mit ganz viel Energie auftreten"

Zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen. Die Ausbeute der letzten Spieltage liest sich für Augsburg Fans alles andere als erfreulich. Dabei waren die Schwaben mit vier Heimsiegen in Folge stark in das Jahr 2023 gestartet. Doch das aufgebaute Polster in Richtung Abstiegszone schmilzt seitdem zusehends.

Wackelige Defensive

Besonders bitter für den FC Augsburg: Sowohl gegen Schalke 04 als auch im darauffolgenden Spiel gegen den VfL Wolfsburg verspielte der FCA jeweils in den letzten Minuten der Nachspielzeit den Sieg und ließ so vier Punkte liegen. FCA-Trainer Enrico Maaßen sieht darin "Entwicklungspunkte“, die die Mannschaft angehen müsse, um "die Führung über die Linie zu bringen, nachzulegen und bei sich zu bleiben“. Denn es fehle nur "ein Quäntchen“, damit seine Mannschaft auch wieder Punkte hole.

Ein Quäntchen fehlt es auch an defensiver Stabilität, insbesondere auf der rechten Außenbahn. Beim 2:3 gegen Leipzig am vergangenen Samstag wechselte FCA-Trainer Enrico Maaßen Robert Gumny bereits in der 38. Minute aus. Der rechte Verteidiger konnte mit den schnellen Leipzigern nicht mithalten. Viele Alternativen auf der rechten Außenbahn gibt es bei den Augsburgern allerdings nicht. Linksfuß Mads Pedersen ist auf der linken Seite besser einsetzbar und der gelernte Rechtsverteidiger Raphael Framberger wurde nach Sandhausen verliehen.

Ausfallgeplagte Offensive

Zudem musste Augsburg in den letzten Spielen auf seine beiden treffsichersten Stürmer verzichten. Ermedin Demirović wurde nach einer roten Karte gegen Schalke für drei Spiele gesperrt, Nationalspieler Mërgim Berisha fehlte verletzt. Gegen den VfB Stuttgart steht immerhin Demirović wieder zur Verfügung. Eine gute Nachricht für FCA-Trainer Maaßen.

Denn gegen den VfB steht für die Augsburger eine wegweisende Partie im Kampf um den Klassenerhalt an. Stuttgart liegt derzeit fünf Punkte hinter den Augsburgern auf dem Relegationsplatz. Enrico Maaßen stellt klar: "Wenn du gegen unmittelbare Konkurrenten punktest, dann ist das sehr, sehr wichtig und ein gutes Gefühl.“ Doch eine leichte Aufgabe wird das nicht.

Stuttgart im Aufwind

Während in Augsburg Selbstvertrauen derzeit eher Mangelware ist, kommen die Stuttgarter nach ihrem 3:3 gegen den BVB euphorisiert nach Augsburg. 0:2 lag der VfB zur Halbzeit hinten und spielte obendrein ab der 40. Minute mit einem Mann weniger. Doch die Stuttgarter kämpften sich zurück und glichen in der letzten Minute der Nachspielzeit sogar noch zum 3:3 aus.

Augsburg ohne seinen Kapitän

Das Ziel für den FC Augsburg ist simpel. Ein Sieg gegen Stuttgart muss her, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu rutschen. Mit dem will sich Enrico Maaßen noch nicht beschäftigen: "Wenn wir anfangen nur noch nach unten zu schauen, haben wir ein Problem und das werden wir nicht.“

Die Augsburger müssen gegen Stuttgart ohne ihren Kapitän Jeffrey Gouweleeuw auskommen. Der Innenverteidiger ist gelbgesperrt. Ein Dämpfer für die ohnehin geschwächte Defensive. Eine starke Offensivleistung muss natürlich auch her. Doch die Augsburger sind bislang nicht dafür bekannt ein Torfeuerwerk zu zünden. Fünf von acht Saisonsiegen endeten mit 1:0.