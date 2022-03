FC Schalke 04 zu stark für Schlusslicht Ingolstadt

Während die Ingolstädter eine erneute Niederlage kassierten, meldete sich Schalke 04 nach dem Rauswurf von Trainer Dimitrios Grammozis im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurück. Die Schanzer blieben chancenlos gegen die Königsblauen und unterlagen mit 0:3.

Ingolstadt im blau-gelben Ukraine-Dress

Der FC Ingolstadt verzichtete zu Hause im Sportpark auf seine Vereinsfarben Schwarz und Rot und lief im blau-gelben Ukraine-Dress auf - im blauen Ausweichtrikot, neuen gelben Hosen und gelben Stutzen. Damit bezog der Klub Stellung zum Ukraine-Krieg und sendete eine klare Botschaft.

Gute FCI-Defensive in der ersten Hälfte

Schalkes neuer Coach Mike Büskens, der am Montag die Nachfolge von Grammozis angetreten hatte, verfolgte das Spiel aus der häuslichen Quarantäne, ihn vertrat Co-Trainer Matthias Kreutzer. Der Bundesliga-Absteiger bestimmte zunächst das Spiel, weil sich die Hausherren komplett in die eigene Hälfte zurückzogen. Doch mehr als ein Kopfball von Simon Terodde an die Latte (11.) sprang für den Favoriten aus Schalke nicht heraus. Gegen die geballte Defensive der Schanzer fehlten die Ideen.

Ingolstadt chancenlos im zweiten Abschnitt

In der zweiten Hälfte konnte die Mannschaft von Rüdiger Rehm nur noch zehn Minuten dagegenhalten. Dann war der Bann gebrochen: Der eingewechselte Rodrigo Zalazar (55.), Abwehrspieler Malick Thiaw (71.) und Dominick Drexler (81.) erzielten die Tore für die Gelsenkirchener, die damit Kapital aus den Ausrutschern der Konkurrenz schlugen: Am Freitag und Samstag hatten Darmstadt 98, der FC St. Pauli und Werder Bremen ihre Spiele nicht gewonnen. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze und den Relegationsrang schrumpfte für die Schalker acht Spieltage vor Schluss auf vier Punkte.

17. Saison-Niederlage für FCI

Für Ingolstadt wird es zunehmend schwerer, den Klassenerhalt zu schaffen. Es war bereits die 17. Saison-Niederlage für die Schanzer - der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt schon zwölf Punkte.