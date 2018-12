FC Liverpool - der Bayern-Gegner im Porträt

Mit 18 Meistertiteln zählt der FC Liverpool zu den erfolgreichsten Klubs Europas. Fünf Mal gewann der Traditionsverein bisher den Europapokal der Landesmeister, den Vorläufer der Champions League. Nur: die Zeit der großen Titelgewinne ist in Liverpool lange vorbei. Im Europapokal siegten die "Reds" zuletzt 2005, die letzte Meisterschaft liegt schon fast 30 Jahre zurück. 1990 triumphierte Liverpool das bisher letzte Mal in der englischen ersten Liga. Trainer damals: der Schotte Kenny Dalglish.

Seitdem versuchten sich durchaus namhafte Übungsleiter beim FC Liverpool, darunter große Namen wie der Schotte Gaeme Souness, die Englänger Roy Evans und Roy Hodgson oder der Spanier Rafael Benitez, Coach beim Europapokalgewinn 2005. Sie alle scheiterten aber daran, den Liverpooler Fans den Traum von Meisterschaft und weiteren großen Titeln zu erfüllen.

Der Trainer

Seit Jürgen Klopp 2015 den Verein als Trainer übernahm, ist die Sehnsucht nach frischen Titeln intensiv wie lange nicht an der Mersey. Mit seinem Humor war Klopp, der sich in Anspeilung an Manchesters José Mourinho als "The Normal One" vorgestellt hatte, sofort in den Herzen der Fans.

Zwar brauchte auch er eine Weile, um sich an die Besonderheiten der englischen Liga zu gewöhnen und seinem Team eine Handschrift zu verpassen. Mittlerweile spielt der FC Liverpool aber so, wie man es von Klopp-Teams gewohnt ist: pressingintensiver Hochgeschwindigkeitsfußball, der die Gegner in der englischen Liga aktuell zur Verzweiflung treibt.

Klopp und Liverpool stehen nach 17 Spieltag ungeschlagen an der Tabellenspitze, einen Punkt vor Pep Guardiolas Macnhester City. Der Traum von der Meisterschaft ist groß wie lange nicht. Einen Makel hat Klopp aber mit nach England gebracht: Kann er auch große Finalspiele gewinnen? Mit den "Reds" stand er bereits in den Finals der Champions League (2018), Europa League (2016) und im englischen Ligapokal (2016) - alle drei Partien gingen verloren. Mit dem FC Bayern München hat er noch eine persönliche Rechnung offen: Das Champions-League-Finale 2013 verlor er, damals mit Dortmund, gegen die Bayern.