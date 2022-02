FC Ingolstadt zündet in Nürnberg ein Feuerwerk

Der FC Ingolstadt präsentierte sich in Nürnberg wie ausgewechselt. Die Schanzer bleiben zwar trotz dem furiosen 5:0-Erfolg in Nürnberg weiterhin Tabellenletzter. Allerdings haben sie damit gehörig an Selbstvertrauen hinzugewonnen.

Von der ersten Minute an hatten die Schanzer dem Gegner auf eine beeindruckende Weise den Schneid abgekauft. Florian Pick belohnte die Oberbayern (13.) mit dem 1:0. Nur vier Minuten später legte Dennis Eckert-Ayensa (17.) nach zum 2:0. Den nächsten Schussversuch (19.) konnte Nürnbergs Keeper Christian Mathenia abwehren. Erst nach einer halben Stunde zeigte sich der 1. FCN sehenswert in der gegnerischen Hälfte. Ausgerechnet in einer Phase, als der Club halbwegs ins Spiel fand, schloss Filip Bilbija aber einen Konter (41.) eiskalt zum 3:0 ab. Der FC Ingolstadt hatte Nürnberg regelrecht überrollt. Dementsprechend schickten die 10.000 Fans in Nürnberg die Spieler mit einem lautstarken Pfeifkonzert in die Kabinen.

Ingolstadt feiert auch in der zweiten Hälfte

Vier Minuten nach Wiederanfiff machte der FCI weiter, wo er aufgehört hatte. Patrick Schmidt stellte (49.) auf 4:0. Beim 1. FC Nürnberg machte sich Frust breit. Manuel Schäffler kassierte die gelbe Karte für ein zu hartes Einsteigen. Trainer Robert Klauß wechselte (69.) noch dreimal. Doch Konstantin Rausch, Pascal Köpke und Taylan Duman konnten nichts mehr ausrichten. Stattdessen setzte Valmir Sulejmani (80.) mit seinem 5:0 den Schlussböller im FCI-Feuerwerk.