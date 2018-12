FC Ingolstadt weiter ohne Sieg, Jahn gewinnt "Donau-Derby"

Auch unter Jens Keller mag kein Sieg gelingen. Im dritten Spiel unter dem neuen Trainer verlor der FC Ingolstadt das "Donau-Derby" gegen Jahn Regensburg. Dabei agierten die Schanzer mutig und suchten den Weg nach vorne. Die Oberpfälzer, die ihre gelbgesperrten Top-Torjäger Sargis Adamyan und Marco Grüttner ersetzen mussten, waren in den ersten Minuten kaum vor dem Ingolstädter Tor zu finden. Erst nach 20 Minuten wurde das Team von Achim Beierlorzer stärker und ging in der 28. Minute in Führung. Benedikt Saller konnte völlig unbedrängt flanken, Hamadi Al Ghaddioui köpfte den Ball ins Tor - da sah die Ingolstädter Defensive wie schon so oft in dieser Saison nicht gut aus.

Ingolstadt wird nicht belohnt

Regensburg wurde stärker und hätte durch Jann George auf 2:0 erhöhen können, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Etwas überraschend fiel dann in der 39. Minte der Ausgleichstreffer durch Sonny Kittel - der FC Ingolstadt war wieder zurück im Spiel. Mutig und entschlossen begannen die Schanzer die zweite Hälfte, setzten Regensburg zunehmend unter Druck. Doch für ihr beherztes Auftreten wurde der FCI nicht belohnt: In der 75. Minute traf erneut Ghaddioui für den Jahn. Für die Regensburger war es der zweite Sieg in den letzten zehn Spielen.