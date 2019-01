FC Ingolstadt verstärkt nochmals die Abwehr

Der 27-Jährige, der bei den Schanzern einen Vertrag bis Sommer 2021 unterschrieb, stieß im Trainingslager in Alicante zu seinem neuen Team. In Hammarby machte er nicht nur als Abwehrspieler auf sich aufmerksam. Er erzielte in 65 Pflichtspielen auch 13 Tore und gab neun Vorlagen.

"Große Aufgabe" Klassenerhalt

"Wir bekommen einen zweikampf- und kopfballstarken Spieler für die rechte Abwehrseite, der seine Mannschaftskollegen bei seinen bisherigen Stationen mit seinem unbändigen Willen mitgerissen hat", sagte Geschäftsführer Harald Gärtner. Dem Neuzugang ist die Herausforderung beim aktuellen Tabellenschlusslicht der zweiten Bundesliga bewusst. "Wir haben eine große Aufgabe vor uns, die wir meistern wollen. Ich bin bereit und brenne darauf, meinen Teil beizutragen", so Paulsen.

FCI-Abwehr mit fast komplett neuem Gesicht

Vor Paulsen hatte der FCI bereits Verteidiger Mergim Mavraj und Torhüter Philipp Tschauner verpflichtet. Zuvor war Kapitän Marvin Matip gemeinsam mit zwei weiteren Profis degradiert und zur U21-Mannschaft versetzt worden.