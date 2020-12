FC Ingolstadt verpasst Sprung an die Spitze

Der bisherige Tabellenführer 1. FC Saarbrücken patzte in Mannheim (1:4), Dynymo Dresden kam zuhause nicht über ein 0:0 gegen den KFC Uerdingen hinaus. Doch der FC Ingolstadt konnte das nicht nutzen. Nach der Führung durch Stefan Kutschke (72. Minute) sah es kurz so aus, als könnten die Schanzer den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Die Gäste aus Lübeck verhinderten dies aber in Person von Pascal Steinwender (78.), der den Ausgleich erzielte.

Kurz vor Schluss hätte Nico Antonitsch den Siegtreffer für den FCI erzielen müssen. Sein Kopfball aus kurzer Entfernung verfehlte jedoch das Tor der Lübecker.