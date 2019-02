FC Ingolstadt verliert bei St. Pauli mit 0:1

Eine Halbzeit waren Schusschancen absolute Mangelware. Bis auf einen Versuch von Mats Möller-Daehli (7.) war nichts erwähnenswertes zu sehen. In der 57. Minute rappelte es dann aber im Kasten der Ingolstädter: Alexander Meier schob die Kugel flach links unten ein. In der Folgezeit zeigten die Schanzer eine starke Gegenwehr und schnürten die Hanseaten in ihrer Hälfte ein. Robin Krauße köpfte nach einem Eckball (85.) nur ganz knapp am Tor vorbei. Ansonsten schaffte es aber der St. Pauli, den knappen Sieg über die Zeit zu retten. In der Nachspielzeit kassierte Thorsten Röcher wegen eines Handspiels noch die Gelb-Rote Karte.

FCI weiter auf Relegationsplatz 16

Durch die Niederlage bleibt der FCI mit 19 Punkten auf Relegationsplatz 16 hängen. Magdeburg (21 Punkte) auf Rang 15 und das Schlusslicht MSV Duisburg (16 Punkte) können am Sonntag punkten.