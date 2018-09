FC Ingolstadt trennt sich von Trainer Leitl

Der FC Ingolstadt reagiert auf den schwachen Saisonstart in der zweiten Fußball-Bundesliga: Trainer Stefan Leitl muss gehen. "Nach den jüngsten Ergebnissen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns auf der Position des Cheftrainers verändern wollen, um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu bekommen", teilte Sportdirektor Angelo Vier mit.

Noch kein Nachfolger

Die Entscheidung schmerze, da Leitl nicht nur für seine Qualitäten als Mensch und Trainer sehr geschätzt werde, sondern durch die lange gemeinsame Zeit auch eine tiefe Verbindung zum Verein bestehe. "Aber wir haben uns aufgrund der sportlichen Entwicklung zu diesem Schritt entschlossen", so Sportdirektor Vier. Der Verein sei optimistisch, zeitnah einen Nachfolger präsentieren zu können.

Überraschend kam die Entscheidung nach den Leistungen der letzten Wochen nicht mehr. Ingolstadt wird den eigenen Ansprüchen längst nicht mehr gerecht. Schon nach dem Spiel äußerte sich Leitl daher wenig optimistisch über seine Zukunft bei den Schanzern. "Das liegt nicht in meinen Händen. Das weiß jeder, der hier ist.",

Auch Co-Trainer muss gehen

Das nächste Pflichtspiel des FCI steht am kommenden Dienstagabend bei Bundesligaabsteiger 1. FC Köln an. Am Freitagabend hatten die Schanzer das Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit 0:1 (0:0) verloren - fünf Tage nach dem desaströsen 0:6 in Bochum. Aus bislang sechs Saisonspielen holte Ingolstadt nur fünf Zähler. Auch Co-Trainer Andre Mijatovic wird den Verein verlassen.