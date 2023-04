FC Ingolstadt trennt sich nach nur 62 Tagen von Trainer Capretti

Auch im Oberbayern-Derby gegen den TSV 1860 München gelang dem FC Ingolstadt 04 am Montagabend (03.04.2023) kein Sieg, 1:3 unterlagen die Schanzer und waren mit der Höhe des Ergebnisses noch gut bedient. Damit warten die in der 3. Fußball-Liga eigentlich so ambitioniert gestarteten Fußballer seit sechs Spielen auf einen Punktgewinn. Grund genug für die Vereinsoberen, sich tags darauf vom Trainer Guerino Capretti zu trennen. Capretti war nur 62 Tage im Amt.

Unter Vorgänger Rehm war der FCI noch Siebter

Am 1. Februar war der gebürtige Italiener als neuer Coach in Ingolstadt vorgestellt worden. Er folgte auf Rüdiger Rehm, blickt anders als sein Vorgänger jedoch auf eine Horrorbilanz beim FC Ingolstadt zurück. In zehn Spielen gelang dem 41-Jährigen nur ein Erfolg. Von Tabellenplatz sieben unter Rehm - mit veritablen Aufstiegschancen - ging es abwärts auf den 14. Rang. Der Verein ist nun mit lediglich vier Punkten aus elf Spielen abgeschlagener Tabellenletzter der Rückrundentabelle und schwebt daher mittlerweile auch in Abstiegsgefahr.

"Rino hat Anfang Februar das Team übernommen und unter nicht einfachen Umständen versucht, den Turnaround zu schaffen. Dies ist leider nicht gelungen und wir haben weiter an Boden verloren", erläutert der FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

Als Absteiger schwebt Ingolstadt erneut in Abstiegsgefahr

Nach dem Abstieg aus der zweiten Fußball-Bundesliga im Vorjahr wäre ein erneutes Abrutschen ein heftiger Schlag für den Klub. Beiersdorfer will mit seinem Klub daher alles daran setzen, "die Kurve zu bekommen, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Aufgrund der sportlichen Talfahrt müssen wir handeln, um schnellstmöglich Punkte einzufahren und das Team wieder in die Erfolgsspur zu bringen."

Wie es beim FC Ingolstadt auf der Trainerposition zukünftig weitergeht, wird der Klub zeitnah vermelden. Vorerst übernimmt der Co-Trainer Maniyel Nergiz die Einheiten der ersten Mannschaft.