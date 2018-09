FC Ingolstadt: Suche nach Leitl-Nachfolger stockt

Erst hoch gehandelt, dann die umgehenden Absagen: Mögliche Kandidaten für die Nachfolge des am Samstag entlassenen Stefan Leitl waren nach Medieninformationen Markus Weinzierl, der vor wenigen Wochen bei Dynamo Dresden entlassene Uwe Neuhaus und Jens Keller, bis zum vergangenen Jahr Trainer bei Union Berlin. Weinzierl und Keller sollen aber noch am Sonntag abgesagt haben. Den Straubinger Weinzierl, am Sonntagabend (24.09.2018) zu Gast in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen, reizt ein Engagement in der zweiten Fußball-Bundesliga derzeit ohnehin nicht.

Weinzierl: "Fokus auf der ersten Liga"

"Klar, zweite Liga verwehre ich mich nicht", sagte Weinzierl zwar, "aber es ist klar, dass der Fokus auf der ersten Liga liegt. Ich habe 170 Spiele gemacht in den letzten Jahren und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht, wo und wann es dann weitergeht."

Inwiefern der dritte gehandelte Kandidat, der erst vor wenigen Wochen entlassene Neuhaus, frische Impulse nach Ingolstadt bringen kann, ist offen. "Wir wollen schnellstmöglich eine Lösung finden, denn ich glaube, dass die Mannschaft jemanden braucht, der den Weg vorgibt und die Stabilität reinbringt", sagte Ingolstadts Sportdirektor Angelo Vier. Nach Informationen des kicker will Neuhaus so kurz nach seiner Entlassung in Dresden offenbar noch keinen neuen Verein übernehmen.

Beim Auswärtsspiel in Köln (Dienstag, 18.30 Uhr) soll voraussichtlich Ex-Profi Fabian Gerber die "Schanzer" betreuen. Der 38-Jährige war bisher als Individualcoach beim FCI tätig, am Sonntag leitete er das erste Training nach der Leitl-Entlassung. Besttäigt hat der Verein die Personalie allerdings noch nicht.