FC Ingolstadt rettet in Unterzahl einen Punkt am Betzenberg

65 Minuten sah im Fritz-Walter-Stadion auf dem einst gefürchteten Betzenberg alles nach einem Heimsieg für den 1. FC Kaiserslautern aus. Marvin Pourié hatte die Roten Teufel früh in Führung gebracht (10.), und auch danach waren die Hausherren die bessere Mannschaft. Doch nach dem glatten Platzverweis für Ingolstadts Caniggia Elva nach einer Tätlichkeit (65.) ging plötzlich ein Ruck durch die Mannschaft. Zehn Minuten später schaffte Filip Bilbija den glücklichen Ausgleich für den FCI (76.).

Zunächst hatte Thomas Keller für den FCI die Kugel im Tor untergebracht, doch Schiedsrichter Asmir Osmanagic entschied auf Foulspiel an Keeper Avdo Spahic in dieser Situation. In der 10. Minute schoss dann Pourié die Roten Teufel in Front. Im weiteren Spielverlauf hatten die Hausherren das Spiel vollkommen im Griff und verpassten die Chance nachzulegen. Der FCI zeigte Moral und rettete das 1:1 am Ende über die Zeit.