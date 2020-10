FC Ingolstadt klopft nach Sieg wieder oben an

Blitzstart gibt keine Sicherheit

Aus Sicht der Gastgeber hätte die Partie zwar nicht besser beginnen können. Aber Dynamo spielte weiter mit, auch wenn sie im letzten Drittel zu ungefährlich agierten. Wer gedacht hätte, der FCI täte sich mit einem Mann mehr leichter, der sah sich getäuscht. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Schanzer zwar leichte spielerische Vorteile hatten, aber auch die Sachsen zu Chancen kamen. So in der 65. Minute, als FCI-Keeper Fabijan Buntic einen langen Ball unterschätzte und beinahe hinter sich greifen musste.

In der Schlussphase drängten die Gäste mit Macht auf den Ausgleich. Ingolstadt brachte das 1:0 aber mit Glück und Geschick über die Ziellinie.

Henke: "Unentschuldbarer Fehler"

In der Halbzeit äußerte sich Ingolstadts Sportdirektor Michael Henke zum Zwischenfall vom Mittwoch, als er nach der Partie in Kaiserslautern (1:1) FCK.-Trainer Jeff Saibene einen leichten Tritt mitgegeben hatte: "Ein Tritt in die Beine war es nicht. Aber klar, ich habe einen Fehler gemacht, der unentschuldbar ist. Ich habe mich bei Jeff entschuldigt." Henke sagte weiter, er hätte sich nicht provozieren lassen dürfen. Bis Mittwoch muss er beim DFB eine Stellungnahme abgeben.