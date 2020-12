FC Ingolstadt klettert wieder auf einen Aufstiegsplatz

Röhl trifft erstmals - Viele Chancen zum 2:0

Es ging langsam los im Sportpark. In der ersten halben Stunde spielten sich beide Mannschaften nur wenige gefährliche Möglichkeiten heraus. Ein etwas zufällig zustande gekommener Angriff in der 37. Minute brachte dann das 1:0. Nach einem Querschläger von Marcel Gaus kam auf dem rechten Flügel Dennis Eckert an den Ball. Dessen Flanke fand am zweiten Pfosten den völlig ungedeckten Röhl, der mit seinem allerersten Treffer in seinem vierten Drittligaeinsatz zur Führung einschob.

Lattenglück in der Nachspielzeit

In der Folge hatten die Schanzer mehrfach die Möglichkeit, das 2:0 zu erzielen. Doch Thomas Keller, Eckert und nach der Pause erneut Eckert und der eingewechselte Filip Bilbija verpassten gute Möglichkeiten. Gegen Ende riskierte aber auch der FC Hansa mehr und kam erst durch Nik Omladic und John Verhoek zur Ausgleichschance. In der Nachspielzeit rettete dann nach einem Lupfer von Korbinian Vollmann die Latte den FCI vor dem späten Ausgleich.