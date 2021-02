06.02.2021, 16:09 Uhr

FC Ingolstadt: Keeper Buntic sorgt für die späte Wende

Was für ein Spiel, was für ein Krimi: Fußball-Drittligist FC Ingolstadt hat erst dank zweier Tore in der Nachspielzeit das 2:1 (0:1) gegen Viktoria Köln klar gemacht. Torhüter Fabijan Buntić und Caniggia Elva heißen die Matchwinner.