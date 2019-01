FC Ingolstadt: Jetzt nicht nachlassen

Eine weitere Steigerung würde helfen, um mit einem weiteren Sieg an den ebenfalls im Aufwind befindlichen Magdeburgern in der Tabelle vorbeizuziehen. "Wir sind den Fans etwas schuldig und wollen den Heimdreier einfahren", sagt der ebenfalls erst im Winter verpflichtete Schlussmann Philipp Tschauner. "Das positive Gefühl, das wir uns nach langer Zeit in Fürth wieder erarbeitet haben, wollen wir auch zuhause haben."