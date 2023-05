FC Ingolstadt in Halle auf verlorenem Posten

Halle musste punkten, für Michael Köllners Ingolstädter ging es tatsächlich nicht mehr um viel, auch wenn der Klassenerhalt rechnerisch noch nicht sicher ist. Aber eben so gut wie. Und so traten die Oberbayern dann auch auf und ließen die Punkte in Halle.

Frankes Eigentor bringt HFC auf die Siegerstraße

In einer intensiven Anfangsphase gab es gute Ansätze auf beiden Seiten, doch im Verlauf der Halbzeit verflachte das Geschehen. Das Spiel war geprägt von Zweikämpfen und Unterbrechungen. Abschlüsse gab es meistens aus der Distanz, was mehr oder weniger für Gefahr sorgte. Kurz vor der Pause verpasste Dominik Steczyk dann aber die Führung für Halle, die den Dreier heute dringend brauchen.

Das 1:0 fiel dann kurz nach dem Wechsel (51.). Die Schanzer legten sich die Kugel dabei selbst ins Tor. Dominik Franke war der Unglücksrabe, der eine Hereingabe ins eigene Tor ablenkte. Die Schanzer waren in der Folge bemüht, waren im Spiel nach vorne aber zu ungenau. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Felix Keidel. Sein Abpraller hielt HFC-Keeper Felix Gebhardt aber stark (80.).

Halle vor dem Klassenerhalt

Die Hallenser haben nun fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Der FCI hat drei Zähler mehr auf dem Konto und belegt den 13. Tabellenplatz.