FC Ingolstadt im Pech - unglückliche Niederlage in Paderborn

Man versuche weiter, Torchancen herauszuspielen und gleichzeitig die Abschlussqualität zu verbessern, sagte Ingolstadts Trainer André Schubert vor dem Spiel. Denn das große Manko des Tabellenletzten ist und war die Chancenverwertung. Das belegen nur sieben Toren in zwölf Spielen.

Gegen Paderborn konnte der Coach wieder auf Stefan Kutschke zurückgreifen - der Kapitän war an einem Magen-Darm-Infekt erkrankt. Die Schanzer versteckten sich beim Tabellen-Vierten nicht und spielten mutig nach vorne. Vor allem Kutschke und Maximilian Beister hatten Chancen, den Tabellenletzte in Führung zu bringen - doch am Ende fehlte es wie schon so oft in dieser Saison an der letzten Präzision.