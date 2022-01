FC Ingolstadt holt Stürmer Sulejmani

Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat Stürmer Valmir Sulejmani verpflichtet. Das teilte der Klub mit. Der 25-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten Hannover 96 zu den Schanzern. Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Sulejmani soll Ingolstadts "Offensivgefahr erhöhen"

Sulejmani, der bislang drei Länderspiele für Kosovo bestritt, kam in der aktuellen Saison in vier Zweitligaspielen zum Einsatz. "Mit der Verpflichtung von Valmir sind wir überzeugt, unsere Offensivgefahr in den verbleibenden 14 Spielen, aber auch über die Saison hinaus, zu erhöhen", sagte Ingolstadts Manager Malte Metzelder.

Bislang glückten erst 15 Tore in dieser Saison. Ingolstadt hat nach 20 Spieltagen sieben Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. "Von der Qualität der Mannschaft bin ich absolut überzeugt, jetzt möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir diese in den verbleibenden Spielen auf den Platz bringen", sagte der Angreifer.