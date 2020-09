FC Ingolstadt holt sich beim Hallescher FC die volle Punktzahl

Ingolstadt dreht auf

In der zweiten Hälfte konnte der FCI mehr Kontrolle über das Spiel gewinnen. Gefährliche Torabschlüsse blieben aber zunächst noch aus. Doch nach 55 Minuten wurden die Gäste belohnt. Marcel Gaus schlenzte die Kugel direkt über FC-Tormann Karl Eisele zur 1:0-Führung in den rechten Winkel. Auch beim 2.0 war Gaus beteiligt. Der Mittelfeldmann flankte von links auf den ersten Pfosten. Da rutschte HFC-Verteidiger Vollert die aufspringende Kugel unter dem Fuß durch. Stefan Kutschke lauerte dahinter und drückte den Ball mit dem rechten Außenspann an Eisele vorbei über die Linie. Halle schaffte es dagegen nicht das Ergebnis noch zu drehen. Es blieb beim 2:0 für Ingolstadt.