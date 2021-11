FC Ingolstadt hofft mit Beiersdorfer auf Zweitliga-Zukunft

In der Winterpause "mit angemessenen Mitteln" agieren

Den Ingolstädter Kader will er in der Winterpause trotzdem nicht gleich auf links drehen. "Wir werden versuchen mit angemessenen Mitteln zu agieren." Jetzt sei die Möglichkeit, sich anzusehen, "wo man möglicherweise was machen kann, was machen sollte oder auch nicht".

Dabei sind auch die Spieler in der Pflicht. Jeder habe jetzt "die Möglichkeit, sich so zu beweisen, dass er auch seine Position hier einzementiert". Die Strategie soll später festgelegt werden. Man werde versuchen, "gute Entscheidungen, wie immer sie auch aussehen, zu treffen", erläutert der gebürtige Franke im BR-Interview.

Beiersdorfer will auch bei einem Abstieg an Bord bleiben

Auch wenn der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Meier aus der Vertragslaufzeit ein Geheimnis macht: Beiersdorfer will bleiben, auch wenn Ingolstadt absteigt. "Man sollte das nicht immer an Klassen festmachen. Ich glaube, der FCI ist noch ein sehr, sehr junger Verein und hat auch noch viele, viele Jahre vor sich." Und, "da bin ich natürlich an Bord." Erst 2004 wurden die Ingolstädter gegründet.

Führungs-Struktur wie einst in der Bundesliga

Auf einem zuletzt sinkenden Schiff hatte man nach dem Aufstieg auf junge Funktionäre wie Trainer Roberto Pätzold und den sportlichen Leiter Florian Zehe gesetzt. Beide waren ihre Jobs schneller los als die Ingolstädter Autos vom Band rollen.

Jetzt heißt das Motto: Zurück in die Zukunft. Die Struktur mit zwei Geschäftsführern und einem Manager ist dieselbe, wie damals in der ersten Liga. Auch wenn es sich bei einem erst 17 Jahre alten Verein schräg anhört: Beim FC Ingolstadt sehnt man sich nach der guten alten Zeit.