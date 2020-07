FC Ingolstadt besiegt 1860 - nächste Chance Relegation

Ingolstadt belohnt sich kurz nach der Pause

Auch in der zweiten Hälfte zeigten sich die Ingolstädter angriffslustiger. Die Belohnung kam in der 50. Minute. Kaya hatte den Ball flach nach innen für Beister vorgelegt, der vollendete gefühlvoll mit dem linken Innenrist in den linken Winkel. Der 1:0-Führungstreffer für die Schanzer. TSV-Coach Michael Köllner reagierte. Für Dennis Erdmann und Felix Weber schickte er Stefan Lex und Efkan Bekiroglu auf den Platz. Die Dreierkette war aufgelöst. dafür ein zusätzlichen offensiven Akteur im Spiel. Schon kurz darauf hatte Lex den Ausgleich auf dem Fuß, doch Knaller verhinderte einen Treffer. In der 71. Minute jubelte der FCI schon über den zweiten Treffer durch Ecker, doch das Tor zählte nicht. Nur fünf Minuten später hatte Kaya die Chance auf 2:0 zu erhöhen. Doch er scheiterte an Hiller. Kurz darauf sah Löwenspieler Herbert Paul die Rote Karte. In der 82. Minute machte dann Ingolstadts Eckert alles klar. Er schob halbhoch an die Fünferkante unbedrängt zum 2:0-Endstand ein. Der Relegationsrang war sicher. Jetzt kam es auf die Würzburger Kickers an! Bis zur Nachspielzeit wäre der FCI direkt aufgestiegen, doch die Unterfranken konnten ausgleichen und sicherten sich den direkten Aufstieg vor den Ingolstädtern, die in die Relegation gehen.