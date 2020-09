FC Ingolstadt gewinnt Auftaktspiel gegen Uerdingen

Mit einer 1:0-Führung ging der FC Ingolstadt im Heimspiel gegen UErdingen in die Halbzeitpause. Nach starkem Beginn der "Schanzer" hatten die Gäste nach zwölf Minuten allerdings gleich doppelt die Führung auf dem Fuß.

Erst konnte FCI-Keeper Fabijan Buntić einen Schuss von Christian Dorda parieren, aber nicht festhalten, den Abpraller setzte Heinz Mörschel an den Pfosten. Ingolstadts Führungstreffer durch Maximilian Beister fiel dann genau in einer Phase, er der die Gäste am Drücker waren.