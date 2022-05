FC Ingolstadt enttäuscht beim letzten Zweitliga-Heimspiel

FC Ingolstadt in der ersten Halbzeit viel zu passiv

Obwohl er in diesem Spiel bezüglich Auf- oder Abstieg um nichts mehr ging, zeigten beide Mannschaften statt befreitem Offensivfußball eine langatmige Vorstellung. Die erste erwähnenswerte Chance (35.) hatte Hansa durch Haris Duljević. Jendrusch konnte den Schuss parieren. Kurz vor dem Pausenpfiff (45.) musste der FCI-Keeper gegen Svante Ingelsson nochmal ran. Ingolstadt hingegen agierte im letzten Drittel viel zu ungenau.

Bilbija bringt etwas mehr Schwung bei den Schanzern

In der zweiten Hälfte zeigte sich der FCI auch in der gegnerischen Hälfte. Mit der Einwechslung von Filip Bilbija (46.) brachte der Coach mehr Schwung ins Spiel. Marcel Gaus (55.) tauchte im Strafraum allein vor Keeper Markus Kolke auf, umkurvte ihn. Doch im letzten Moment hechtete der Torhüter dann doch noch hinterher und wehrte die Kugel ab. Nach rund einer Stunde war das Spiel aber wieder in der Lethargie der ersten Halbzeit angekommen.

Torhüter-Wechsel in der Schlussphase

Der Schanzer Trainer Rehm bot durch einen Torhüter-Wechsel (87.). Jendrusch noch einen gebührenden Abgang mit Applaus vom Publikum. Statt ihm durfte auch Fabijan Buntić noch ein paar letzte Minuten im Schanzer Trikot spielen. Zu halten gab es aber nichts mehr.