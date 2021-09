FC Ingolstadt entlässt Trainer Pätzold - Schubert übernimmt

Vier Punkte aus acht Spielen, 20 Gegentore und zuletzt drei Niederlagen in Serie. Nach dem verpatzten Saisonstart in die 2. Bundesliga hat der FC Ingolstadt am Sonntagabend die Entlassung von Trainer Roberto Pätzold bekanntgegeben. Der 42-Jährige war erst im Juli vom Jugend-Trainer der Schanzer zum Chef-Coach befördert worden.

Auch der Sportliche Leiter Florian Zehe muss seinen Posten räumen. FCI-Geschäftsführer Manuel Sternisa gab in einer Pressemitteilung bekannt: „Beide sind ganz eng mit diesem Verein verwurzelt und wir haben alle ihre tagtägliche, harte und sehr professionelle Arbeitsweise gesehen. Deshalb ist das eine Entscheidung, die sehr weh tut, doch über allem steht am Ende der Erfolg des Vereins."

André Schubert übernimmt in Ingolstadt

Ein Nachfolger für Pätzold steht schon bereit. Mit André Schubert kommt ein Trainer, der unter anderem Borussia Mönchengladbach, St. Pauli, Braunschweig und Paderborn trainiert hat. "Mit André Schubert bekommen wir einen erfahrenen und gleichzeitig emotionalen Fachmann, der an den entscheidenden Rädchen drehen und wieder ein Feuer entfachen kann", sagte Vorstandsvorsitzend Peter Jackwerth, der Pätzold schon vor der 1:2-Niederlage gegen Düsseldorf angezählt hatte.

Schubert soll den Klassenerhalt mit dem FC Ingolstadt schaffen. Sein Debüt wird der 50-Jährige am kommenden Sonntag gegen Schalke 04 geben.