FC Ingolstadt entlässt sieglosen Trainer Nouri

Die Schanzer haben in dieser Saison bereits zehn Spiele in Folge nicht mehr gewonnen, acht davon gingen auf das Konto von Nouri. Die Trennung von ihm nach nur 63 Tageb gab der FCI einen Tag nach dem 0:2 bei Dynamo Dresden bekannt. Mit ihm wird auch sein Co-Trainer Markus Feldhoff die Schanzer verlassen.

Die FCI-Profis werden bis auf Weiteres vom aktuellen U 19-Chefcoach Roberto Pätzold betreut. "In den nächsten Tagen" will der Verein " intensiv an der Zusammenstellung eines neuen Trainergespanns arbeiten", teilten die Schanzer mit.

"Negativspirale" nicht gestoppt

Der 39-Jährige hatte den FCI am 24. September auf Tabellenplatz 15 als Nachfolger von Stefan Leitl übernommen und einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Die exakte Bilanz des früheren Coachs von Werder Bremen war mit drei Unentschieden und fünf Niederlagen allerdings zu schlecht. "Alex Nouri ist es nicht gelungen, die Negativspirale zu stoppen und in der Mannschaft eine entscheidende positive Entwicklung herbeizuführen. Deshalb sind wir nach unseren Gesprächen zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden", sagte der FCI-Geschäftsführer für Sport und Kommunikation Harald Gärtner. Aktuell hat der FC Ingolstadt nach 14 Begegnungen lediglich acht Punkte aufzuweisen und zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz 16.

Wechsel auch in der Führungsetage

Vor rund einem Monat hatten die Oberbayern bereits ihren Sportdirektor Angelo Vier entlassen. Vor wenigen Tagen holte der Verein Thomas Linke als "externen sportlichen Berater" zurück.