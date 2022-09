FC Ingolstadt: Die neue Heimspielstätte bringt den Erfolg

Durch den Erfolg muss ein neues Stadion her

Regionalligist FC Ingolstadt 04 feierte in der Saison 2007/08 seinen ersten großen Erfolg in der Vereinsgeschichte. Die Schanzer stiegen in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Einziges Problem der Oberbayern: Die Bezirkssportanlage Mitte, auf der der FCI seine Heimspiele in der Regionalliga noch austrug, entsprach den Auflagen der DFL nicht. Ein neues Stadion musste her.

Gastauftritt im ESV-Stadion

Kurzerhand zogen die Ingolstädter in das umgebaute ESV-Stadion, das wenig später in Tuja-Stadion umbenannt wurde, um. Der FCI erhielt eine zweijährige Ausnahmespielgenehmigung. Da sich die Ingolstädter in der 2. Bundesliga festsetzen wollten, wurde der Bau des Sportparks für die Saison 2010/11 beschlossen.

Der Spatenstich erfolgte am 22. Mai 2009 in einer feierlichen Zeremonie. Die Grundsteinlegung für die Arena fand im November 2009 statt. Am 17. und 18. Juni 2010 wurde mit dem Rasen das letzte Teilstück angeliefert.

2. Liga-Meisterschaftsfeier im Sportpark

Nach seiner Verlegung war das Projekt beendet, am 24. Juli wurde das Stadion offiziell eröffnet. Im Rahmen der Eröffnungsfeier fand auch ein Blitzturnier statt, das der VfL Wolfsburg gewinnen konnte. Weitere Teilnehmer waren Gastgeber FC Ingolstadt und der FC Augsburg. Am 17. Mai 2015 feierten die Schanzer nach einem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig die erste 2. Liga-Meisterschaft im Sportpark und stiegen in die Bundesliga auf. Zwei Jahre spielte Ingolstadt im Fußball-Oberhaus. Mittlerweile sind die Schanzer wieder in der 3. Liga angekommen.