FC Ingolstadt beim FC St. Pauli chancenlos

Kurzes Aufbäumen, frühe Vorentscheidung

Nach der Pause schien sich der FCI gerade etwas besser auf das Spiel der Hamburger einzustellen, da fiel unmittelbar nach einem gelungenen Angriff der Ingolstädter das 0:2: Wieder flankte Paqarada, und diesmal köpfte Dittgen unhaltbar für Buntic ein.

Bitter für den FCI, der sich nun etwas in sein Schicksal ergab. Mit Burgstallers 3:0 in der 61. Minute war der Deckel drauf auf dieser Partie. Und obwohl der junge Merlin Röhl noch zum zwischenzeitlichen 1:3 traf und Dennis Eckert-Ayensa noch eine Torcance vergab, waren die Schanzer gegen die braun-weißen St. Paulianer letztlich chancenlos. Buchtmann erhöhte sogar noch auf 4:1 für St. Pauli, das mit dieser Leistung durchaus Ansprüche auf einen Spitzenplastz in der 2. Bundesliga geltend machen kann. Für den FCI deutet dagegen vieles auf einen langen Kampf um den Klassenerhalt hin.