FC Ingolstadt: "Aufstieg in die 2. Liga muss das Ziel sein"

An die letzte Saison denkt der FC Ingolstadt nur ungern zurück: In nur einer Woche wurde dem FC Ingolstadt 04 gleich zwei Mal in der Nachspielzeit noch der Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga entrissen. Erst schienen die Schanzer am letzten Drittliga-Spieltag schon aufgestiegen zu sein, bis die Würzburger Kickers einen fragwürdigen Elfmeter in der Nachspielzeit erhielten, diesen verwandelten und direkt in die 2. Bundesliga hoch durften. Und dann folgte das Drama im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Fabian Schleusener zertörte in der 96. Minute alle Aufstiegsträume.

"Jetzt erst recht"

Einer, der die Dramen mitverfolgt hat, ist Manuel Sternisa. Der 46-Jährige spielte einst aktiv für den FC Ingolstadt 04 sowie seine Vorgängervereine (MTV und ESV). Seit 1. August ist der gebürtige Ingolstädter neuer Geschäftsführer der Schanzer. "Ich war da schon ziemlich nieder geschlagen", sagt Sternisa rückblickend. "Aber jetzt erst recht! Wenn man den Aufstieg so knapp verpasst, muss das Ziel der Aufstieg sein."

Sternisa fängt sein neues Amt in einer für viele Vereine wirtschaftlichen schwierigen Zeit an. Die Folgen der Corona-Pandemie führt zu Ausfällen bei den Zuschauer-Einnahmen. Der FC Ingolstadt steht laut dem 46-Jährigen aber gut da: "Uns hilft es, dass wir nicht ganz so abhängig von den Zuschauereinnahmen sind wie andere Vereine. Das hat aber auch damit zu tun, dass - und da Kompliment an meinen Vorgänger und das Team - ordentlich gewirtschaftet wurde."

"Der FCI ist ein Verein aus der Region für die Region. Mich verbindet sehr viel mit Stadt und Verein, deshalb ist es für mich nicht nur eine neue Herausforderung, sondern auch eine Herzensangelegenheit." Manuel Sternisa