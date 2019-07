FC Ingolstadt 04: Neuanfang auf allen Ebenen

Erwartungen an die Saison

Im Moment ist die Bundesliga allerdings noch eine entfernte Galaxie. Zuerst muss das neu zusammengestellte Team in der Dritten Liga Fuß fassen. Jetzt gilt es, das in der Vorbereitung und im Trainingslager Einstudierte und Erarbeitete "auf den Platz zu bringen", so Saibene. Die Rolle als möglicher Aufstiegsfavorit weist er weit von sich: "Ich kann mich an letztes Jahr erinnern. In der zweiten Liga war Ingolstadt auch Favorit für den Aufstieg", sagte der Coach und ergänzte: "Also schön den Ball flach halten". Sein Kapitän geht die Aufgabe aber mit viel Optimismus an: "Ich habe noch nie erlebt, dass ein Team mit so viel Lust aus einem intensiven Trainingslager geht. Wir haben einfach Bock gemeinsam etwas zu erreichen", sagte der Kapitän vor der ersten Partie. Die findet bei Carl Zeiss Jena (Montag, 22. Juli, 19.00 Uhr) statt. Zweieinhalb Wochen später empfängt der Absteiger aus der zweiten Liga im DFB-Pokal in der ersten Runde den Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg (9. August, 20.45 Uhr). Beide Vereine können sich dann an "gute alte Zeiten" in der ersten Liga erinnern.