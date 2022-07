FC Ingolstadt 04: Der schwierige Weg zurück nach oben

Rehm weiß wie Aufstieg geht

"Wir haben ein großes Ziel und wollen möglichst lange mitspielen", sagt Funk, ohne das Wort "Wiederaufstieg" in den Mund zu nehmen. Der neue Kapitän Tobias Schröck unterstützt ihn dabei: "Wir wissen natürlich, dass es sehr sehr schwer wird, wollen aber auf jeden Fall oben mitspielen."

Pascal Testroet, dessen Wechsel von der 2. in die 3. Liga viele überraschte, sieht den FCI jedenfalls als spannendes Projekt. Er formuliert seine Ziele so: "Natürlich wollen wir 38 Spiele gewinnen, aber vom reinen Quatschen wird das nichts", so der 31-Jährige. "Viele Mannschaften wollen hoch, aber ich hoffe, wir werden uns am Ende durchsetzen."

Nach dem großen Umbruch geht es in Ingolstadt auch darum, die Fans nach der schwachen letzten Saison zurückzugewinnen und wieder so etwas wie Euphorie zu entfachen. "Wir müssen liefern, wir sind in der Bringschuld", sagt Rüdiger Rehm, der in seine erste komplette Saison beim FCI geht und der auch weiß, wie man aufsteigt: 2018/19 erreichte er mit dem SV Wehen Wiesbaden Platz drei und setzte sich in der Aufstiegsrelegation durch - gegen den FC Ingolstadt.